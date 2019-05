🔥 Cdiscount : notre sélection de smartphones à prix réduits

Cdiscount A Volonté : des prix encore plus réduits

Cinq smartphones à prix cassés sur Cdiscount

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Avant de rentrer dans le vif de notre sélection, sachez que vous pouvez réaliser encore plus d'économies grâce au programme- ou CDAV pour les intimes. Un peu comme le fait Amazon avec Prime, CDAV procure de jolis avantages.Vous pouvez ainsi bénéficier de la livraison express gratuite, d'un accès illimité à la presse en ligne via LeKiosk ou encore de réductions inédites. Plus intéressant encore, toute adhésion à la carte bancaire Cdiscount vous donnera une- jusqu'à un plafond de 100€ de réduction. Il serait dommage de ne pas en profiter !Voyons maintenant quels bons plans smartphones nous propose Cdiscount. On commence par deux appareils de chez Huawei. Lesetsont respectivement affichés àet. Ce sont d'excellents prix pour ces smartphones d'entrée de gamme qui reprennent de nombreux traits de leurs prestigieux homologues haut de gamme. Bonnes performances et excellente autonomie ne sont que deux de leurs - nombreux - atouts en plus de leur design soigné.On continue avec un smartphone proche de Huawei. Il s'agit en effet du. Comme vous le savez, Honor n'est autre qu'une filiale de Huawei qui remporte un beau succès depuis des années. Le Honor 8X est un excellent choix en entrée de gamme avec son large écran de 6.5” et son SoC Kirin 710. Il dispose de tout ce qu'il faut pour satisfaire les utilisateurs à la recherche d'un appareil abordable mais efficace. Il coûte en effet moins dechez Cdiscount.On passe maintenant dans le milieu de gamme avec le. Ce smartphone sous Android 8.1 se veut relativement compact pour notre époque avec son écran de 6”. Les performances ne sont toutefois pas laissées de côté avec son SoC Snapdragon 660 et ses 4 Go de RAM. Son prix passe àseulement grâce au codePour notre smartphone suivant, on s'attarde cette fois du côté du haut de gamme. Il s'agit ni plus, ni moins que de. Oui, c'est bien le smartphone qui fait même de l'ombre à l'iPhone Xs. Ce terminal signé Apple a tout pour plaire : écran de 6.1” aux couleurs éclatantes, excellente autonomie, performances de folies avec le SoC A12 Bionic. En bref, tout le savoir-faire Apple. Son prix est actuellement desur Cdiscount, ce qui en fait une excellente affaire pour les gros budgets.Pour clôturer cette sélection, on se dirige vers le haut de gamme de chez Huawei : le. Il embarque un écran de 6.47 pouces et un capteur de 40 mégapixels pour une batterie de 4200 mAh, de quoi largement tenir la journée. Il dispose également de performances qui n'ont pas a rougir face à la concurrence. Il est disponible ici en bleu aurore au prix de, par une réduction immédiate après ajout au panier.Voilà qui clôt cette sélection. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien choisir votre prochain smartphone sans exploser votre portefeuille !