🔥 Bon plan : Pack Manette Xbox filaire + Sekiro: Shadows Die Twice à 72,90€

Dur, dur d'être un gamer

Une manette qui devra rester solide !

Ce pack est commercialisé par Cdiscount et il embarque donc une manette ainsi qu'une version Xbox One de. Si vous n'avez pas trop suivi l'actualité du jeu vidéo ces derniers mois, sachez que ce titre est la toute dernière production en date du studio From Software. Avec cette nouvelle licence, les développeurs japonais ont conçu un jeu extrêmement difficile, dans lequel vous devrez vous armer de patience. En effet, les ennemis de Sekiro vous tueront à de nombreuses reprises et cette difficulté pourrait même en rebuter plus d'un...Dans cette tache ardue, laviendra vous épauler. Cette dernière est donc compatible avec la Xbox One (ainsi que les PC Windows) et peut afficher plusieurs couleurs grâce à son aspect transparent ainsi qu'à ses LED. Vous pouvez aussi y brancher un casque via la prise jack 3,5mm et le câble micro USB embarqué fait une taille de plus de trois mètres de longueur.Comme d'habitude, Cdiscount vous invite à payer en quatre fois, soit 18,65€ au moment de l'achat puis 18,64€ par mois.