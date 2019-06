🔥 Bon plan : SSD Samsung 860 QVO 1 To 2.5 SATA III + adaptateur

Samsung de retour

Petit bonus

Ce modèle est maintenant un habitué de notre rubrique Bons Plans mais il faut dire que c'est un excellent produit. Ceavec une capacité de stockage de 1 To, est compatible avec une interface SATA III et peut atteindre une vitesse de 550 Mo/s en lecture contre 520 Mo/s en écriture.Le SSD est garanti pour une durée de trois ans et il est éligible au paiement en plusieurs fois si vous êtres adhérant Cdiscount à volonté. Sinon vous pouvez souscrire à un essai gratuit ici Malgré son prix plus bas que la normale ce bundle est généreux et inclut un kit adaptateur Sata 2.5" vers Sata 3.5" complet qui vous permettra de rendre 2 SSD/HDD 2.5" compatible avec une baie 3.5". Pratique !