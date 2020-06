Une Xbox One S All Digital + 3 jeux à seulement 149,99€

Si vous avez l'intention d'acquérir une console de salon à un prix plutôt correct, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Actuellement, la Xbox One S All Digital avec 3 jeux est à seulement 149,99 euros sur le site Cdiscount.

Pourquoi Clubic recommande la Xbox One S All Digital ?

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, la Xbox One S All Digital est au tarif de 149,99 euros chez Cdiscount. Il s'agit d'un bon prix puisque la même console est à 179 euros sur le store Xbox.

Alors que le pack Xbox One X 1 To Edition Limitée Cyberpunk 2077 faisait l'objet d'une belle affaire, c'est au tour d'une autre console de Microsoft d'être en promotion.

Comme son nom l'indique, la Xbox One S All Digital est une console de salon qui permet aux gamers de jouer à des jeux dématérialisés.

La console de Microsoft est fournie avec 3 jeux 100% digitaux qui sont : Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite Battle Royale. Avec la console, vous aurez aussi une manette sans fil Xbox blanche et un mois d'abonnement au service Xbox Live Gold.