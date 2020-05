French Days : TOP 5 des promos immanquables chez Cdiscount

Les French Days sont désormais lancées et Cdiscount vous propose de nombreuses réductions sur un grand nombre de produits high-tech. Vous n'avez pas le temps de tout consulter ? Cette sélection est faite pour vous !

French Days : le top des promos chez Cdiscount

Cdiscount, en tant qu'acteur majeur du e-commerce en France, ne pouvait pas rater cette belle période des French Days pour mettre en lumière ses références les plus percutantes et proposer des remises exceptionnelles. C'est un véritable festival de prix bas et de promotions qui a envahi le site e-commerce dans tous ses rayons. Peut-être un peu trop grand notamment si vous n'avez pas le temps de jeter un oeil aux différents produits en promo que propose le site. C'est pourquoi notre équipe d'experts en bons plans a pris le dossier en main pour vous présenter une sélection des meilleurs produits disponibles aujourd'hui, des PC portables aux appareils domotiques jusqu'aux téléviseurs. Suivez le guide !

PC portable et domotique : il y en a pour tous les gouts durant ces French Days 2020 !

Notre sélection commence avec un aspirateur mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du Dyson V8 Parquet proposé à 299€ sur Cdiscount.

Ce petit bijou de technologie vous permet de nettoyer votre sol sans efforts et dans tous les recoins. Léger et très maniable, vous pouvez également le soulever pour vous occuper des plafonds et des toiles d'araignée qui s'y nichent. Son moteur V8 de dernière génération récupère débris, poussières et acariens et son autonomie de 40 minutes permet de s'occuper de toute la maison avec une seule charge. Un appareil absolument indispensable pour votre ménage quotidien.

On passe désormais aux PC portables avec ce modèle signé HP et conçu pour les joueurs les plus exigeants, qui souhaitent les meilleurs graphismes et une fluidité jamais prise en défaut.

Cette machine a de quoi les satisfaire à commencer par son écran 17,3 pouces Full HD et son panneau anti-reflets. Le design a été spécifiquement étudié pour garder un poids correct de 2,7 kg, tout en incluant un système de son puissant et immersif. Du côté des performances, HP a misé sur un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H à 2.4 GHz, une puce graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD. Ce PC portable à de la puissance à revendre pour un prix néanmoins choc de seulement 859€.

Autre PC portable signé ici Asus avec un ultrabook 14 pouces très léger qui vous permet de travailler et de vous divertir que vous soyez à la maison ou en déplacement.

Avec seulement 1,3 kg sur la balance et 17,6 mm d'épaisseur, cet ordinateur est fait pour les utilisateurs les plus nomades. Le Vivobook 14 (c'est son petit nom) est aussi plutôt performant pour des taches basiques avec son processeur Intel quadricoeur, ses 4 Go de mémoire vive et ses 128 Go de stockage. L'appareil sera parfaitement taillé pour des tâches bureautiques par exemple ou encore des travaux collaboratifs à distance depuis les services en ligne de stockage. Avec un prix aussi bas, la machine est pensée pour les étudiants ou les salariés souvent dans les transports en commun qui pourront travailler de partout durant de longues heures.

Place au grand écran avec une promotion sur le téléviseur connecté Toshiba 4K UHD 50" à seulement 299,99€.

On l'a vu ces dernières semaines : la télévision est loin d'être passée de mode à la fois pour bénéficier des contenus proposés par les chaines historiques mais aussi par les services de streaming. Passez désormais à la 4K avec ce superbe écran LED de 50 pouces qui vous offrira une netteté améliorée et un meilleur rendu des contrastes et des couleurs, notamment avec la compatibilité Dolby Vision. Smart TV oblige, cet écran vous propose tous les services de streaming audio et vidéo possibles par l'intermédiaire d'Android TV qui équipe l'appareil.

Enfin notre sélection s'arrête sur le vidéoprojecteur signé Xiaomi, un appareil compact et malin pour des soirées cinéma sans commune mesure dans votre maison.

Offrant un ration de 1,2:1, le vidéoprojecteur vous permet de diffuser vos programmes sur une surface comprise entre 60 et 120 pouces, selon la taille de votre mur et vos réglages. L'image est Full HD avec une belle luminosité. Le principal avantage est que l'appareil ne nécessite pas d'installation compliquée : posez-le sur un support, démarrez-le et vous tomberez sur une interface Android vous donnant accès à toutes vos plateformes préférées. Une télécommande intuitive est livrée avec le projecteur, qui se pilote comme une box TV classique, le spectacle en plus. Il dispose en outre de sorties audio standard pour le relier facilement à votre équipement sonore. Il fallait y penser, Xiaomi l'a fait.