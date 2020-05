French Days : prix en chute libre sur le Samsung Galaxy Note10 Lite à 449€

Nous sommes chez Cdiscount pour profiter pleinement de cette belle remise. C'est donc l'occasion parfaite pour vous rappeler que la livraison standard à domicile est gratuite. Pour les abonnés Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année), le colis arrivera même sous un jour ouvré ! Le paiement en quatre fois est aussi d'actualité pour préserver votre budget. Enfin, vous pouvez toujours compter sur une garantie de deux ans.

Ce Samsung Galaxy Note 10 Lite n'a pourtant rien d'allégé par rapport à la concurrence. Il arbore un très bel écran OLED avec une diagonale de 6.7 pouces et une définition de 2400 x 1080 pixels. Comptez aussi sur la présence d'une configuration robuste avec le processeur Exynos 9810 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Cette puissance vous permettra de naviguer sur l'interface mais aussi entre les applications sans la moindre saccade. Les jeux vidéo en 3D seront également somptueux sur la magnifique dalle.