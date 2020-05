L'imprimante Canon Pixma MG 5750 de nouveau à 65€

Une fois encore, Cdiscount se mobilise pour nous faire découvrir cette réduction. Sachez d'entrée de jeu que la livraison à domicile standard est offerte pour tout le monde. Pour vous faciliter la vie, le paiement en quatre fois est d'actualité. Il vous permettra de débourser seulement 16,91€ au moment de l'achat puis 16,89€ par échéance. Autre bonne nouvelle, les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur commande sous un jour ouvré. Enfin, une garantie panne + assistance de trois ans est proposée à 9,99€ et une dernière panne + casse de quatre ans est à 14,99€.

Cette imprimante conçue par Canon est capable d'imprimer mais aussi de copier et de numériser n'importe quel document. Vos appareils pourront même s'y connecter en Wi-Fi pour plus de simplicité. Ce modèle vous permettra de donner vie à vos photos préférées grâce à sa résolution d'impression pouvant atteindre 4800 ppp. Pour ce qui est de la vitesse d'impression, elle s'élève à 12.6 ipm (mono) et 9 ipm (couleur). Pour faire simple, tous les documents que vous déciderez d'imprimer seront extrêmement détaillés.