A peine sorti, le jeux FIFA 21 sur PS4 (version PS5 incluse) déjà en promo !

Si vous comptez vous procurer une PS5 dans les mois qui viennent (sortie le 19 novembre prochain), sachez que vous pourrez aussi profiter de FIFA 21 sur cette machine. En effet, cette version PS4 vous donnera accès à l'édition PlayStation 5 sans frais supplémentaires. Le jeu profitera de plusieurs améliorations sur la future machine de Sony comme des graphismes plus détaillés et une meilleure fluidité. Bref, l'expérience sera encore plus immersive.