La caméra de surveillance Xiaomi Mijia 1080p à prix cassé

Nous sommes bien évidemment chez l'incontournable e-commerçant bordelais Cdiscount pour découvrir cette bonne affaire. Passons rapidement sur les modalités de ce produit qui comprend la livraison à domicile gratuite et le paiement en quatre fois. Comptez alors 7,70€ au moment de l'achat puis 7,67€ par échéance. L'article est également éligible aux avantages Cdiscount à volonté. Les adhérents pourront recevoir leur colis chez eux sous un jour ouvré. Activez votre essai gratuit sans tarder ! La garantie est valable pendant deux ans et une assurance panne + casse de quatre ans est proposée à 8,99€. Enfin, l'option « Satisfait ou Remboursé » de deux mois est à 2,99€.

Cette caméra de surveillance Xiaomi Mijia affiche une vision horizontale de 360° et 96° en vertical, pour une protection complète de votre maison. Les enregistrements profitent d'une qualité d'image en Full HD (1080p) et les couleurs s'afficheront parfaitement même en basse lumière. Bien entendu, la vision nocturne est aussi d'actualité via un illuminateur à infrarouge doté de huit ampoules. Mais la caméra conçue par Xiaomi cache également d'autres fonctionnalités bien pratiques !