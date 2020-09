Le célèbre casque bluetooth Beats Solo 3 à moins de 100€

Cette fois, c'est Cdiscount qui régale avec cette bonne affaire. Vendu et expédié par Teckymart, ce produit sera livré à votre domicile gratuitement. Il arrivera rapidement mais sachez que vous ne pouvez pas régler cet article en plusieurs fois. Alors passons tout de suite à la garantie service et maintenance valable pendant un an. Vous pouvez aussi souscrire à une assurance supplémentaire contre la casse à 12,99€ pour deux ans ou bien à une garantie panne + casse de quatre ans à 14,99€.

Le casque Beats Solo 3 est un modèle sans fil qui se connectera à tous vos appareils en passant par la fonctionnalité Bluetooth. Les tablettes tactiles, smartphones, téléviseurs et autres ordinateurs sont compatibles. Ce modèle diffuse un son stéréo qui vous permettra d'apprécier vos musiques préférées dans d'excellentes conditions.

Vous pourrez logiquement prendre des appels directement avec votre casque via le microphone intégré.