Boulanger propose une belle remise sur le clavier Logitech MX Keys Mini

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à un clavier sans fil de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins son iconique modèle MX Keys Mini.

Grâce aux Touches Smart, le MX Keys Mini offre un confort d'utilisation optimal ainsi qu'un large panel d'options comme la diction vocale de texte, l'activation du micro ou des touches emoji. Il propose également un rétroéclairage intelligent, permettant aux touches de s'illuminer en réaction de la proximité de vos doigts sur celles-ci, s'adaptant par ailleurs aux conditions d'éclairage ambiantes.

Nonobstant ces caractéristiques idéales pour la productivité et le confort, le MX Keys Mini s'avère hautement compatible et peut être couplé à trois appareils, à condition que ceux-ci disposent d'un système Bluetooth. Il peut fonctionner sur un large panel de systèmes d'exploitation, avec Android, macOS, iOS, Windows et Linux en tête. Cet appairage bien pratique et polyvalent est activable via la simple pression d'une touche pour que le MX Keys Mini bascule vers n'importe lequel des trois appareils appairés. S'il est taillé pour un usage sans fil, il est toujours possible de relier le MX Keys Mini à un appareil disposant d'un port USB-C.

Tout ceci est engoncé dans un design extrêmement compact et particulièrement élégant au coloris graphite du plus joli effet. Ces dimensions extrêmement « Mini » le rendent idéal pour les voyages, les travailleurs nomades ou le télétravail.