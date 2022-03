Avec cette offre, ce chargeur à induction Samsung ne coûte qu'un centime !

C'est peu courant mais quand les astres s'alignent, on peut faire de sacrées économies. Ainsi, si vous combinez la promotion Boulanger sur le chargeur sans fil Samsung à 19,99€ au lieu de 39,99€ avec l'offre de remboursement dont les modalités sont disponibles ici : vous n'aurez rien payé. Et vous aurez un très beau petit chargeur QI pour tous vos appareils compatibles .

Il s'agit d'un chargeur QI compatible avec une grande partie des appareils du marché proposant cette fonctionnalité. Sachez que sa puissance en charge rapide est de 9W. Et il suffit de poser votre smartphone ou votre boîtier de charge d'écouteurs dessus afin d'entamer le processus. Moins contraignant et plus pratique que d'avoir à débrancher le fil à chaque fois.