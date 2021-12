A moins de 40€, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 est à son meilleur prix !

Pour Noël, profitez de vos proches comme s'ils étaient à côté de vous en leur offrant l'écran connecté Portal Mini créé par Facebook. Cet appareil qui ressemble à s'y méprendre à un cadre numérique permet de passer des appels en visio et bien plus. Vendu 149,99€, il est disponible chez Fnac et Darty à 49,99€.