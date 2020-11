Moins de 100€ pour les écouteurs Jabra Elite Active 65t ? C'est sur Boulanger

On attend d'abord de ses écouteurs sans fil qu'ils soient discrets et confortables. Et sur ce point, il n'y a rien à reprocher aux Elite 65t, qui adoptent un profil très compact.

Cela ne les empêche pas d'être résistants à l'eau et à la poussière : les deux écouteurs sont certifiés IP55. Parfait pour parer à la transpiration de la pratique sportive !

Livrés avec des embouts de silicone de différentes tailles, ils tiennent bien en place. Le mélomane dispose alors de 5 heures d'autonomie, une endurance suffisante pour répondre à la plupart des besoins.