Xiaomi Redmi Note 7 128 Go : un prix imbattable pour un excellent smartphone

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Une vraie impression de solidité

Écran très bien défini et lumineux...

Un rapport performances / autonomie imbattable

Batterie tout bonnement increvable

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Xiaomi Redmi Note 7

Darty : le Xiaomi Redmi Note 7 sous la barre des 175 euros

Tout ce qu'il faut savoir sur le Redmi Note 7

C'est donc chez Darty que les clients peuvent se procurer le Xiaomi Redmi Note 7 (disponible dans un coloris noir) sous la barre des 175 euros. Alors que son prix de vente conseillé est de 300 euros, le modèle 4+128 Go du smartphone est au tarif promotionnel de 174 euros ; soit une économie réalisée de 126 euros. Plutôt intéressant, non ?!À l'heure où l'on écrit cet article, il reste 50 exemplaires en stock. Concernant la livraison, les frais de port sont offerts le délai de réception du produit est estimé à 10 jours ouvrables.Le Redmi Note 7 est un téléphone signé Xiaomi qui tourne sous Android 9 Pie (avec une surcouche MIUI 10). Ce très bon smartphone embarque notamment un écran FHD+ de 6,3 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), un processeur Qualcomm Snapdragon 660, une mémoire vive de 4 Go, un espace de stockage de 128 Go (possibilité d'étendre la capacité à hauteur de 256 Go) et une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide.Les férus de photographiques en tout genre verront que le Redmi Note 7 est équipé d'une double caméra arrière de 48 + 5 Mégapixels et d'un appareil secondaire de 13 Mégapixels.Concernant la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB type-C, une prise pour casque micro et un lecteur d'empreintes digitales.Besoin de plus d'informations sur le produit ? N'hésitez pas à vous rendre sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 7 . Ce dernier a eu la bonne note de 4 sur 5 par la rédaction Clubic.