Le Xiaomi Redmi Note 8T à un prix jamais vu chez Fnac

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8T ?

Un excellent rapport qualité / prix

De très bonnes performances

Un design sombre et élégant

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du Xiaomi Redmi Note 8T

Un mobile abordable et surprenant

Un entrée de gamme convaincant

Nous sommes chez la Fnac pour cette bonne affaire. Notez bien que c'est un vendeur partenaire qui se charge de commercialiser ce produit. Le délai de livraison à domicile est donc de 7 à 10 jours et les frais de port atteignent 19,99€ en suivi comme en recommandé. Cette vente flash s'achèvera le 2 mars prochain. Vous pouvez également choisir de régler la commande en 3 ou 4 fois selon vos préférences. La somme sera prélevée au moment de l'expédition et ce produit est éligible à la clause « Satisfait ou remboursé ».Évoquons les caractéristiques de ce smartphone conçu par la marque chinoise. Il dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 6,3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Son processeur est un Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go via une carte microSD). Vous pourrez donc lancer plusieurs applications en même temps sans avoir à sacrifier la fluidité de votre mobile. Pour les jeux vidéo, vous devrez tout de même accepter quelques concessions au niveau des graphismes affichés.Le Xiaomi Redmi Note 8T profite aussi d'une construction fiable et d'une solidité assez impressionnante pour un smartphone à petit prix. Il est également pourvu d'un quadruple appareil photo à l'arrière (48 mégapixels + 8 mégapixels ultra grand-angle + 2 mégapixels pour la profondeur + 2 mégapixels macro) extrêmement polyvalent. Vous pourrez capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 13 mégapixels qui est de la partie. Enfin, la batterie 4000 mAh offre une autonomie importante au mobile. Il pourra donc tenir environ 3 jours en utilisation normale.Ce Xiaomi Redmi Note 8T a tout pour plaire. S'il ne s'agit pas du smartphone le plus puissant du marché, il embarque tout de même quelques atouts indéniables. Il est robuste, endurant et offre une expérience d'une fluidité optimale à l'utilisateur.