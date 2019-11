Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro à moins de 210€ chez Darty

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro en promotion chez Darty

Des performances époustouflantes pour ce prix

Commercialisé au prix de 279,90 euros dans la boutique officielle, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro dans sa configuration 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage est aujourd'hui disponible chez un revendeur Darty au prix de 208,15 euros pour le coloris vert. L'appareil est neuf et garanti 2 ans. La livraison est assurée entre 3 à 7 jours. Le smartphone est stocké en France et le vendeur promet un envoi soigné et sécurisé par Colissimo avec numéro de suivi et assurance. Les frais de livraison s'élèvent à 12,99 euros, ce qui donne un coût total toujours bien plus faible que le tarif standard du mobile.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est crédité d'une note de 4,5/5 dans notre test . Et pour cause, il s'agit d'un produit tout simplement imbattable à un prix de vente aussi bas. Pour à peine plus de 200 euros, on a en effet droit à un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec définition FHD+, format 19.5:9 et ratio écran-corps de 85%. On retrouve une encoche waterdrop pour loger le capteur photo frontal de 20 MP et ouverture ƒ/2.0 sans perdre trop d'espace sur la dalle. D'une manière générale, le design du mobile est très soigné.Les performances sont à la charge d'un SoC Helio G90T5 gravé en 12 nm du fondeur MediaTek. L'une de ses grandes forces, et c'est d'ailleurs l'une des principales caractéristiques de la gamme Redmi Note, est son autonomie : la batterie de 4500 mAh permet de tenir une journée et demi d'utilisation intensive et de tirer sur deux jours avec plus de parcimonie. L'appareil est compatible avec une recharge rapide 18W pour ne pas trop tarder à remplir cette imposante batterie. Côté logiciel, c'est bien sûr MIUI 10 basé sur Android 9 Pie qui est proposé, avec une mise à jour prévue vers MIUI 11 et Android 10. Enfin côté photo, Xiaomi réussit l'exploit de caser un quadruple capteur dans son milieu de gamme. Celui-ci est composé d'un module principal de 64 MP ƒ/1.7, d'un capteur ultra grand-angle 8 MP ƒ/2.2, d'un macro objectif 2 MP ƒ/2.4 et d'un capteur de profondeur 2 MP ƒ/2.4.