🔥 Xiaomi Redmi Note 7 : Où l'acheter au meilleur prix ?

Xiaomi Redmi Note 7 : profitez du meilleur prix

Une belle fiche technique pour ce Xiaomi

Si vous craquez pour le Redmi Note 7 de la marque chinoise Xiaomi, on vous comprend ! Ce smartphone a en effet de sérieux atouts pour un prix toujours raisonnable. Aujourd'hui, on vous propose de l'acquérir au meilleur prix du marché, et c'est chez Rakuten que ça se passe. Pour l'achat de ce modèle, vous aurez droit à un bon d'achat de 21,74€ grâce au club Rakuten.Le smartphone vendu à 144,94€, dispose de 32GB de mémoire interne, et la mémoire est extensible jusqu'à 256 GB. Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, ce Xiaomi Redmi Note 7 nous a beaucoup plus lors de notre test, que vous pouvez lire ici Le Note 7 affiche un écran de 6,3 pouces pour une résolution de 2340 x 1080 pixels enFull HD +. Il embarque un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 660, reconnu pour sa fiabilité. Sa batterie de 4000 mAh vous permettre de garder votre smartphone éveillé pendant plus de deux jours.Vous pourrez prendre de magnifiques clichés grâce à la double caméra de 48 mégapixels située au dos de l'appareil. Pour vos selfies, le capteur avant permet de prendre de jolies photos de jour grâce à ses 8 mégapixels. Le Redmi Note 7 est un appareil basique mais performant et solide. Il offre une belle garantie de 2 ans.Pour moins de 150€, profitez de tous les avantages d'un smartphone moderne, élégant et facile à utiliser !