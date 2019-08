🔥 Smartphone Samsung Galaxy A50 128 Go à 259,99€ + 13€ offert au lieu de 349€ chez Rakuten

Votre budget sera ravi

Le milieu de gamme par excellence

Nous sommes chez Rakuten pour cette offre extrêmement intéressante. La livraison à domicile est bien évidemment offerte et vous pourrez opter pour le paiement en quatre ou cinq fois si vous le désirez. Voilà un excellent moyen pour préserver vos finances. Suite à cet achat, vous recevrez 13€ en Super Points. Pour les utiliser, il faut rejoindre le Club Rakuten (inscription gratuite à cette adresse ) et vos points seront transformés en une remise utilisable sur votre prochain achat. Un beau cadeau qui récompense vraiment la fidélité du client.En ce qui concerne le Samsung Galaxy A50 , il possède un écran Super Amoled avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition fixée à 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur du smartphone , nous retrouvons un processeur Exynos 9610, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (pour 107 Go réellement utilisables). La fluidité sera donc parfaite lorsque vous naviguerez à travers les applications installées sur votre mobile. En jeu, lepeut compter sur la puce graphique Mali-G72. Cette dernière peut faire tourner la plupart des softs sans la moindre saccade et les détails affichés à l'écran sont très nombreux.Les photos sont assurées par un triple capteur 25 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels placé à l'arrière du smartphone. Il assure un champ de vision de 123° et peut capturer des vidéos un Full HD. En frontal, un capteur 25 mégapixels vous permettra de prendre de superbes selfies. En ce qui concerne la batterie embarquée d'une capacité de 4000 mAh, elle peut atteindre une autonomie de deux journées complètes si vous ne poussez pas trop sur les applications gourmandes.Leest un des meilleurs smartphones positionnés en milieu de gamme. Son rapport qualité / prix est excellent et son design fin mais néanmoins élégant en fait un produit d'exception. Grâce à ses performances solides, il conviendra aussi aux utilisateurs les plus exigeants. Enfin, sachez que la garantie est valable pendant deux ans.