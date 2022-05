Cette carte graphique RTX 3070 profite d'une belle promo en ce moment !

Car MSI nous propose dans ce cas de figure une carte graphique à la fois performante et durable. En effet, son système de refroidissement à trois ventilateurs se révèlera ultra efficace pour éviter les surchauffes. De plus, la plaque arrière en métal apporte une protection supplémentaire face aux chocs et aux pliures. Enfin, vous pourrez compter sur trois DisplayPort et un HDMI (4K à 120 Hz) du côté des connectiques.