Huawei P30 Lite, P30 et P30 Pro en promotion

La version Lite, petit budget, bon compromis

Smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Plus de performance et des meilleures photos

Plus grand écran et des photos encore plus pointus

On commence avec le Huawei P30 Lite, un smartphone de milieu de gamme qui est vendu au prix de 229,99€ au lieu de 369€ (+11,50€ en bon d'achat club R).Une baisse de prix conséquente pour un smartphone équipé d'un écran de 6,15 pouces définition FHD+ avec encoche en forme de goutte d'eau logeant le capteur photo frontal utilisé pour les selfies. Les performances sont assurées par un SoC Kirin 710, qui est couplé à 4 Go de RAM. Avec 128 Go d'espace de stockage, ce n'est pas la place qui manque pour l'installation d'applications ou les photos et vidéos. L'autonomie est confiée à une batterie de 3340 mAh et la photographie à un triple capteur composé d'un module principal de 48 MP, d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP.On passe maintenant au Huawei P30. On commence à entrer dans le domaine du haut de gamme avec ce smartphone, qui est proposé à 458€ avec en bonus 22,90€ en bon d'achat club R.Il propose un écran de technologie OLED de 6,1 pouces affichant du FHD+. Comme sur le modèle Lite, une encoche waterdrop est présente. Mais les bordures sont par contre plus réduites. Le mobile embarque une puce Kirin 980 gravée en 7nm, de quoi assurer d'excellentes performances. Avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, l'appareil est bien équipé. La batterie de 3650 mAh compatible recharge rapide garantit une journée d'utilisation. Et bien sûr, le P30 brille en photo avec son triple capteur 40 MP ouverture f/1.8,+ 16 MP f/2.2 ultra grand-angle + téléobjectif 8MP f/2.4.On finit avec le champion, le flagship, le smartphone le plus premium de la marque Huawei officiellement disponible en Europe : le P30 Pro. Nous vous proposons deux choix ici, avec la version 128 Go de stockage à 616,99€ et 30,85€ en bon d'achat club R, ou la variante 256 Go à 679,98€ et 34€ en bon d'achat club R.La quantité de mémoire interne est la seule différence entre ces deux appareils. Autrement, le P30 Pro embarque un écran OLED FHD+ de 6,47 pouces. Le SoC Kirin 980 est accompagné de 8 Go de RAM et d'une imposante batterie de 4200 mAh rechargeable complètement en moins d'une heure grâce à la recharge ultra-rapide du mobile. Nous avons ici affaire à l'un des meilleurs photophones du marché avec un setup composé d'un capteur de 40 MP f/1.6, d'un module ultra grand-angle (120°) de 20 MP f/2.4, d'un téléobjectif de 8 MP mais aussi un capteur ToF qui permet notamment la captation d'informations pour la réalité augmentée, la distance et le mode portrait. Une référence.