🔥 French Days : Huawei Mate 20 Noir 128 Go à au lieu de 349€ au lieu de 399€

Un monstre de puissance en promo chez Cdiscount

Trois objectifs pour des photos toujours plus réussies



Le Huawei Mate 20 est l'un des smartphones les plus haut de gamme sortis par le constructeur chinois au cours des derniers mois. Comme souvent, Huawei propose une fiche technique absolument imparable pour son dernier-né, à commencer par un écran FHD+ de 6,53 pouces entièrement bord à bord, où seule se distingue une petite encoche embarquant la caméra frontale de 24 mégaxpixels.L'appareil embarque un processeur Kirin 980 Octo-Core et 4 Go de mémoire. Le tout peut aisément faire tourner vos applications Android, des réseaux sociaux aux logiciels de photographie jusqu'aux jeux vidéo aux graphismes les plus saisissants. Rien ne lui fait peur et chaque application se lance rapidement et fonctionne de manière fluide.Pour la partie photo, Huawei n'a pas non plus lésiné sur les moyens et propose trois capteurs photo : un capteur principal de 12 mégapixels, un grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif x2 de 8 mégapixels. Les trois objectifs permettent de multiples possibilités de prise de vue et chacun apporte de nombreuses informations qui associées permettent d'obtenir un piqué saisissant et un grand nombre de détails, que vous photographiez un paysage ou un portrait.Tant de possibilités et de puissance demande forcément une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi le Mate 20 embarque une batterie de 4 000 mAh. L'autonomie dépasse allègrement la journée, pour une utilisation polyvalente alternant consultation web, appels et photographie. Le smartphone est également équipé de la recharge rapide, pour obtenir 50% de batterie en une demi-heure environ.Cdiscount vous permet d'obtenir ce smartphone haut de gamme à un prix de 349€, uniquement durant les French Days. Ne tardez pas pour vous offrir cet appareil qui vous accompagnera dans toutes vos activités.