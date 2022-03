Des écouteurs Huawei FreeBuds Pro à un prix rarement vu !

Avec les Freebuds Pro, Huawei veut clairement jouer dans la cour des grands et ça se sent au niveau de la qualité des produits. Si la marque semblait perdue après la sortie des Freebuds 3, elle a clairement su remonter la pente avec les Pro. Ils étaient commercialisés à leur sortie aux alentours de 200€, il fallait donc assurer le coup.

Depuis, ils ont baissé de prix et on les trouve généralement à 100€ sur les sites marchands. Mais sur Rakuten vous pouvez vous les procurer pour 69,99€ en neuf via un marchand tout ce qu'il y a de plus sûr. Et ce n'est pas tout. Si vous entrez le code RAKUTEN10 juste avant de payer, vous allez les faire diminuer de 10€ supplémentaires, soit 59,99€ pour ces excellents écouteurs sans fil . Avec en plus 5,60€ qui vont aller droit dans votre cagnotte.