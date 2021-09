Investir en Bourse : choisissez l'investissement programmé pour bien débuter

Trade Republic a désormais une certaine expérience en matière d'investissement. C'est pourquoi un million de clients lui font déjà confiance à travers l'Europe.

Le service en ligne vous propose aujourd'hui une liste de 7500 actions et de 300 ETF à choisir lors de la mise en place de votre plan d'investissement programmé.

Passionnés de technologies, des médias ou encore observateurs attentifs du secteur agro-alimentaire pour ne citer que ces trois exemples, vous pourrez retrouver les valeurs les plus adaptées à votre profil et investir dans les entreprises qui vous intéressent le plus. Rien ne vous est imposé, vous êtes libres d'investir dans les sociétés et les produits financiers qui vous conviennent.

Trade Republic est également une plateforme qui ne prélève aucun frais de commission lors de l'établissement de votre plan d'investissement programmé. L'entreprise ne vous facture pas non plus de frais de retrait ou d'inactivité. Votre argent est investi intégralement, sans les quelques euros grappillés en règle générale par les banques traditionnelles.

Aucun montant minimum n'est exigé lors de l'inscription et de l'établissement de votre investissement programmé. Trade Republic s'adresse à tous, même aux personnes les plus modestes, qui peuvent commencer à déposer quelques dizaines d'euros lors de leur premier versement. Ainsi votre budget mensuel est préservé et vous pouvez continuer à vous faire plaisir, tout en investissant en Bourse.

L'application mobile a été particulièrement travaillée par les équipes de Trade Republic. L'interface du logiciel a été volontairement réduite à sa plus simple expression, avec une ergonomie extrêmement épurée pour mettre en avant ce qui vous intéresse le plus : le montant de vos investissements et l'évolution du cours de vos actions.

Trade Republic est soutenue par des établissements bancaires prestigieux comme HSBC Allemagne et Solaris Bank AG, une société placée sous la supervision de la Banque centrale d’Allemagne et la Bafin, soit l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) allemande. Vos fonds sont ainsi protégés à hauteur de 100 000€ afin de vous éviter toute mésaventure au cours de votre plan d'investissement.

L'entreprise possède également une licence bancaire ce qui fait d'elle une banque de négoce de titres ainsi qu’un courtier. Même si l'ensemble des fonctionnalités ne sont disponibles qu'en ligne, Trade Republic est un établissement qui a pignon sur rue, avec aujourd'hui 6 milliards d'euros d'actifs sous sa gestion.

Trade Republic vous propose enfin de négocier des actifs sur les marchés financiers internationaux et de devenir actionnaire en quelques minutes seulement, avec l'appui d'informations financières très claires sur les performances des entreprises sur lesquelles vous souhaitez placer vos économies.