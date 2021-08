Transformez votre TV avec la Nvidia Shield TV en réduction

La Nvidia Shield est bien connue des amateurs de streaming et est revenue il y a quelques mois dans une toute nouvelle version pensée pour les utilisateurs les plus acharnés des plateformes de SVOD.

L'objet possède un format inédit et très compact qui se remarque à peine sur votre meuble TV. Avec son format inédit en tube, l'objet est également tout indiqué pour vous accompagner lors de vos voyages. Il se glisse rapidement dans votre sac et son poids de seulement 137 grammes ne se fait à peine sentir lors de vos déplacements.

Petit mais costaud, cela pourrait être la devise de ce nouvel appareil qui vous permet de profiter de vos contenus en 4K HDR mais aussi en Dolby Vision pour les programmes compatibles. Il suffit de le relier tout simplement à la prise HDMI de votre téléviseur pour bénéficier d'un contraste saisissant et d'un grand nombre de couleurs affiché à l'écran pour une expérience visuelle totalement inédite.

La Nvidia Shield embarque enfin Android TV, le système d'exploitation pour le grand écran de Google, et bien entendu le Play Store pour y télécharger des centaines d'applications compatibles comme Disney+ ou encore myCanal et Amazon Prime Video. Netflix quant à lui est préinstallé et une touche spéciale sur la télécommande vous permet d'y accéder d'une simple pression. On a pas fait plus simple encore.