Simple mais efficace : cet écran Dell 27" QHD est vraiment fiable

C'est l'enseigne française Darty qui vient nous faire plaisir avec cette remise de -20% pour tous ses clients. La livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez également opter pour le retrait du colis directement en magasin. Pensez simplement à vérifier les stocks au Darty à proximité de chez vous. Autre bonne nouvelle, le paiement en quatre fois (soit 49,99€ par échéance avec 4,40€ de financement) est accessible.

Du côté des assurances, vous aurez 15 jours pour changer d'avis si jamais l'écran Dell S2721D ne répond pas à vos attentes. Bien entendu, la garantie de base est valable pendant deux ans. Darty met aussi à votre disposition une ultime garantie "remboursement à neuf" (en cas de panne et via une carte cadeau utilisable sous un an) pour 3 ans à 39,99€. Maintenant, place aux caractéristiques techniques de notre produit du jour.