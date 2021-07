Avec son magnifique écran OLED, cet ultrabook Asus Zenbook profite d'une belle promo

Et si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur, il serait dommage de se priver de ce nouveau bon plan. Le Zenbook UX325JA-2 est un modèle compact -et donc facile à emporter- et suffisamment puissant pour accomplir toutes les tâches du quotidien.

C'est d'ailleurs un modèle orienté vers le multitâches. Doté d'un processeur Intel Core-i5 1035G4 et de 8 Go de mémoire vive, il peut prendre en charge différents programmes simultanément.

Il répond également aux besoins des jeux actuels et au partage des films en 4K. Cela tombe bien : malgré une diagonale réduite, l'appareil dispose d'une dalle OLED dont le rendu full HD est riche en détails. Celle-ci est assistée par une carte Iris Xe Graphics et par un design fin favorisant l'immersion.

L'ASUS Zenbook UX325JA-2 comprend finalement un disque dur SSD de 512 Go. Incontournable pour un ordinateur recherchant des performances, celui-ci accélèrera les transferts de fichiers et l'exécution des applications qui y seront installées.