La brosse à dents Y-Brush brade ses prix pendant les soldes (40€ d'économies sur le pack summer)

Avec la Y-Brush, vous allez retrouver de belles dents propres après vos repas. Son action rapide est réalisée à l’aide d’une brosse enveloppant toute votre dentition pour nettoyer simultanément toutes vos dents sans avoir besoin de passer du temps sur chacune. Ainsi, c'est une brosse qui cible la zone entre les gencives. Une zone à laquelle on n'y prête pas trop attention, alors qu'elle peut être un véritable nid à bactéries.

Pour s'adapter à toutes les envies, la brosse à dents dispose de 3 modes de vibration soniques:

Le mode doux opèrera un brossage de 15 secondes; Le mode normal opèrera un brossage de 10 secondes; Le mode intensif opèrera un brossage de 5 secondes.



Le pack pour une personne comprend : 1 Manche, 1 Brosse, 1 cable USB de recharge, 1 Support de rangement, 1 adaptateur et un accès au programme d'accompagnement de la firme. Et tous les accessoires sont disponibles jusqu'à -50% en ce moment. La batterie est intégrée et assure un brossage quotidien pendant 3 mois sans avoir besoin de la recharger.

La brosse en Y est souple. Elle comporte 35 000 filaments en nylon haut de gamme de type PA6.12. L’inclinaison de ceux-ci est optimisée pour retirer la plaque dentaire tout en protégeant la gencive. Elle est utilisable dès l'âge de 4 ans. D'ailleurs, deux tailles sont disponibles :

S pour les enfants de 4 à 12 ans, et M pour les 12 ans et + . Vous pourrez utiliser un seul manche pour toute la famille en achetant les différentes brosses interchangeables (rappelons qu'un remplacement est recommandé tous les six mois).