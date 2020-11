Notre sélection d'écrans PC en promos de 100€ à 250€

Pour quelques euros de plus, on dispose d'une réduction encore plus importante. Chez Electro Dépôt, l'écran IPS de 24 pouces d'Acer affiche effectivement une réduction de 70 euros, ce qui tasse son prix à 109,98 € seulement.

Ainsi, on dispose ici d'un écran cadencé en 75 Hz et dont le temps de réponse est réduit au minimum : 1 ms. Une belle fluidité qui le destine à la plupart des jeux actuels (en particulier les FPS) et aux films les plus prenants en action.

Outre son format 24 pouces, l'appareil d'Acer reprend la résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et un design à bords fins. Son pied plat favorise un style minimaliste et permet de ranger divers petits objets sous son écran.