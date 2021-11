Black Friday Cdiscount : l'Apple iPhone 12 Pro est encore à prix cassé ce dimanche !

L'iPhone 12 Pro a la particularité d'être compatible avec le réseau mobile 5G. Le téléphone Apple haut de gamme dispose d'un écran Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels et une protection en verre Ceramic Shield.

On retrouvera également la puce Apple A14 Bionic avec Neural Engine nouvelle génération, une batterie de 2 815 mAh compatible avec la recharge rapide, une mémoire vive de 6 Go de RAM et l'indice de protection IP68 permettant au téléphone d'être résistant à l'eau.

Pour la partie photo/vidéo, celle-ci se compose d'un triple appareil photo ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif de 12 MP, et d'une caméra frontale TrueDepth de 12 MP.