Black Friday 2019 : le top des bons plans Amazon et Cdiscount

Black Friday 2019 : toutes les meilleures offres de la journée

Mise à jour des bons plans Black Friday : mercredi 27 novembre à 06h43

Bons plans sur les produits Amazon

Le top des bons plans chez Cdiscount

Bons plans sur les produits Apple

Les bons plans sur les Smartphones

Les bons plans sur les Tablettes

Les bons plans sur les PC

Les bons plans sur les Casques audio, écouteurs et enceintes

Les bons plans sur les SSD et stockage

Les bons plans sur les Consoles & jeux vidéo

Les bons plans sur les Smart TV

Les bons plans sur les Périphériques gaming

Les bons plans sur les Composants PC

Les bons plans sur les Aspirateurs robots

Les bons plans sur les Forfaits mobiles

Les bons plans sur les Antivirus et les VPN

Des promotions intéressantes uniquement pour le Black Friday ?

Black Friday Week : des ruptures de stocks de plus en plus fréquentes

Voir tous les bons plans du Black Friday 2019

Une nouvelle journée commence en cette semaine du Black Friday, et les e-commerçants comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rakuten continuent de faire monter la pression avec toujours plus de bons plans. De nouvelles offres incontournables sont apparues dès ce matin chez les plus grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi, sur les produits les plus convoités qui s'affichent tous à prix cassés.Retrouvez les meilleurs bons plans du Black Friday :Découvrez sans plus attendre les derniers bons plans high-tech de ce mercredi chez Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty et Rakuten.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leVoici quelques belles offres à ne pas manquer ce soir chez Cdiscount.Découvrez les promotions en cours sur les produits de la marque à la pomme.Ne manquez pas les premières offres sur les smartphones flaghships ou de moyen de gamme ainsi que sur les tablettes Huawei.Découvrez sans attendre les meilleures offres sur les dernières tablettes tactiles sorties sur le marché.Besoin de vous équiper, ou simplement de faire plaisir à un proche, ne manquez pas cette sélection !On ne saurait proposer une sélection High-Tech sans proposer des casques et écouteurs. Voici les offres qui nous ont marqué sur cette catégorie de produits pour finir cette sélection Black Friday.Besoin de beaucoup de stockage sur votre PC ou votre Mac ? De nombreux bons plans sont disponibles Crucial, Samsung et SanDisk.Les enseignes en ligne n'ont pas oublié les fans de gaming avec déjà les premières promotions sur les packs consoles Nintendo, Xbox et PlayStation.Une TV haut de gamme à prix cassé, ça vous intéresse ? Les premières réductions sur un large choix de TV ont déjà débarqué, nous avons regroupé les meilleures d'entre-elles.Retrouvez les meilleurs bons plans sur les écrans PC, les souris, les claviers gaming ou encore les barrettes de mémoire RAM.Envie de donner un second souffle à votre PC ? Découvrez notre sélection de bons plans sur le hardware !Voici notre sélection des top bons plans sur les aspirateurs robots et haut de gamme.Pour le Black Friday, profitez des promotions sur les forfaits mobiles illimités et sans engagement. Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.Côté services en ligne, les Antivirus et VPN s'affichent aussi en promotion. N'attendez plus pour surfer en toute sécurité sans vous ruiner !Venu des Etats-Unis, le Black Friday, ou vendredi noir se déroule habituellement le dernier vendredi du mois de novembre. A l'origine et comme son nom l'indique, cet événement commercial prend vie le temps d'une seule et unique journée et offre aux internautes des promotions très importantes sur un grand nombre de produits. Des réductions assez fortes chaque année pour faire de cet événement, l'un des plus attendus pour faire les premiers achats de Noël.Au-fur-et-à-mesure des années, le Black Friday a évolué, et il s'étale désormais sur plus d'une semaine. Cette édition 2019 a commencé le vendredi 22 novembre et s'achèvera le lundi 2 décembre avec le Cyber Monday. Une période allongée qui contente beaucoup d'acheteurs bénéficiant de plus de temps pour profiter des bons plans et promotions. Mais cette transformation du Black Friday réduit-elle la puissance commerciale du jour J ? Le Black Friday sera-t-il aussi intéressant étant donné que les promotions ont commencé depuis plusieurs jours ?Depuis vendredi dernier, le nombre de bons plans ne cessent d'augmenter avec des réductions de prix toujours plus importantes, qui semblent monter crescendo jusqu'au fameux "Vendredi Noir". Le jour phare de l'événement devrait donc nous apporter son lot de très bonnes affaires, notamment sur les marques les plus recherchés comme Apple, Samsung, Huawei, Playstation ou encore Bose. Pour autant, ces derniers jours nous ont montré que la Black Week est également le parfait moment pour commencer ces achats de Noël. Attendre la meilleure promotion, la dernière vente flash, pourrait au final se terminer face à une rupture de stock.Le maître-mot est donc de ne pas trop jouer avec les bons plans intéressants. N'oubliez pas que les stocks ne sont pas illimités. Si j'aimais vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps, au risque de voir le smartphone de vos rêves vous passer sous le nez.Plus les jours passent, plus les ruptures de stocks sont nombreuses. Nous vous en parlions peu de temps avant le lancement du Black Friday. Durant cette période où un grand nombre d'internautes se jettent sur les bons plans high-tech, les stocks fondent comme neige au soleil et on le comprend aisément.Récemment, des promotions sur le casque Bose Quiet Confort II ou bien les Airpods Pro sont apparues sur certains sites de vente en ligne. En seulement quelques minutes, les deux produits étaient affichés en rupture de stock. De tels produits de grandes marques extrêmement recherchés ne font jamais de vieux os. C'est pourquoi si vous tombez sur un vrai bon plan sur l'un de vos produits favoris, soyez réactifs et foncez ! On vous aura prévenu !