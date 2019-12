Cyber Monday Rakuten : réduction de 28% sur le Samsung Galaxy Note10+ 256 Go

Un Black Friday sous une bonne note

Il fait tout à la perfection

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leCette bonne affaire vient directement des rayons de Rakuten. Puisque c'est toujours le vendeur Central-FR qui s'occupe de votre commande, la livraison reste gratuite et vous allez devoir patienter de 10 à 20 jours ouvrés avant de pouvoir poser vos mains sur le smartphone. Le paiement peut s'effectuer en quatre fois (199,99€/mois) et même en vingt fois (45,59€/mois). Vous avez toutes les options nécessaires pour ne pas impacter trop fortement votre budget juste avant les fêtes de fin d'année. La garantie sur cet article est valable pendant deux ans. Enfin, Rakuten oblige, une remise de 40€ vous sera versée pour vos futurs achats sur le site.Passons maintenant aux spécificités techniques du Samsung Galaxy Note 10+ . Il arbore un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces (19:9) avec une définition de 3040 x 1440 pixels. La dalle est tout simplement parfaite avec ses bordures extrêmement fines. Les performances sont également éblouissantes grâce au processeur Exynos 9825 et ses 12 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne de 256 Go. Cet espace est extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD. Ce modèle est doté d'une puissance colossale. La navigation sera impeccable et les jeux absolument bluffants au niveau de leurs graphismes. Pour une ergonomie optimale, vous pourrez aussi utiliser le S-Pen.Les photos que vous prendrez seront naturelles et sublimes grâce au quadruple capteur placé à l'arrière du Galaxy Note 10+. Il est composé d'un module principal de 12 mégapixels, d'un grand-angle à 16 mégapixels, d'un téléobjectif à 12 mégapixels et d'une caméra de profondeur 0,3 mégapixel. À l'avant, un dernier capteur 10 mégapixels est de la partie. Pour ce qui est de la batterie 4300 mAh, comptez sur un peu plus d'une journée complète d'autonomie. Ce n'est pas tout puisque ce mobile est compatible avec la recharge rapide jusqu'à 45 W et sans-fil jusqu'à 15 W. Enfin, la norme IP68 permet au téléphone de résister au sable, à la poussière mais aussi à une immersion dans l'eau pendant 30 minutes.Ce Samsung Galaxy Note 10+ possède tous les outils pour vous offrir une expérience d'utilisation incroyable. C'est un smartphone à la fois puissant, ergonomique, doté d'une bonne autonomie, d'un écran superbe et qui réalisera des photos magnifiques. À ce prix, n'hésitez pas !