Black Friday Rakuten : Top 3 des promos sur les Smart TV Samsung

Black Friday Week : les Smart TV Samsung à tout petit prix

Trois téléviseurs Samsung pour une image d'exception quel que soit le contenu

La télévision reste encore aujourd'hui l'équipement high-tech le plus apprécié et le plus vite renouvelé chez les consommateurs. Si l'on regarde moins les chaines de télévision linéaires, un grand écran permet d'apprécier dans les meilleures conditions films et séries sur les plateformes de streaming ou les derniers jeux vidéo aux graphismes toujours plus réalistes.Pour cette sélection dédiée à la télévision, c'est le constructeur coréen Samsung, leader incontesté du secteur, qui est à l'honneur avec trois modèles 4K de grande taille, avec comme point commun une excellente qualité d'image pour un prix toujours plus bas !On comment avec le modèle UE65RU7025K, un nom de code qui cache un écran LED de 65 pouces, compatible 4K et HDR pour sublimer les films et séries compatibles avec ce nouveau standard colorimétrique. Il bénéficie également de la technologie propriétaire PurColor pour offrir encore plus de piqué à l'image, que vous regardiez une émission de TV traditionnelle ou jouiez à un jeu sur votre console dernier-cri.L'appareil profite également d'un design d'une grande simplicité et bénéficie de technologies permettant d'optimiser l'image reçue par le téléviseur et de l'adapter à la résolution 4K automatiquement, en profitant d'un excellent contraste et d'une qualité sans précédent.Le téléviseur UE65RU7025K est disponible dès à présent pour la somme de 699€.On continue avec le modèle QE55Q60RAT de 55 pouces. Ici plus de LED mais place à a technologie QLED, qui à l'instar de l'OLED offre un contraste presque infini, un milliard de couleurs à l'écran et une profondeur incroyable à l'image. Les contenus en 4K HDR sont les premiers à en profiter et le téléviseur est bien évidemment compatible avec ces nouveaux formats de diffusion pour toujours plus de spectacle. Les joueurs sont également aux premières loges avec un mode Jeu activé automatiquement dès que le téléviseur détecte la mise en marche de votre console. L'image est dès lors plus fluide pour réduire au maximum la latence et vous garantir une expérience de jeu parfaite.Le téléviseur QE55Q60RAT est disponible à un tarif de 899€, soit 100€ de réduction par rapport à son prix habituel.Enfin le modèle QE65Q60RAT est l'un des plus avancés produits par la marque. Cet écran QLED possède une diagonale de 65 pouces pour encore plus d'immersion dans vos films et dans vos séries. En plus de la qualité d'image, et comme sur le précédent modèle de cette sélection, Samsung apporte de l'intelligence artificielle à son produit, afin d'adapter la luminosité en fonction de l'éclairage de votre pièce mais également le son. Si vous regardez les infos, le focus est mis sur les paroles, si vous regardez un concert, la musique sera mise au premier plan. Le tout de manière automatique.L'intelligence artificielle permet également d'améliorer la qualité d'image en temps réel, en lissant les images et en augmentant la résolution pour des images 4K en permanence, que ce soit par la TNT, sur les services de streaming ou sur un Blu-Ray.Cet écran exceptionnel, que ce soit en taille ou en qualité, est disponible lui sur Rakuten pour la somme de 1 399€.Il y a forcément un téléviseur Samsung pour votre utilisation et votre budget. Ces trois modèles de grande qualité vous offriront une nouvelle expérience à la maison, ne passez donc pas à côté de ces promotions exceptionnelles, seulement pour le Black Friday.