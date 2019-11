Black Friday Rakuten : 10 offres irrésistibles à saisir ce soir

Black Week Rakuten : l'invasion de promotions !

Rakuten : le site de vente en ligne peut-il concurrencer Amazon ?

Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leQu'on se le dise, Rakuten est bien décidé à s'imposer comme les des acteurs majeurs de l'e-commerce en France, et cette Black Week en est le parfait exemple. Le site de vente en ligne a d'ores-et-déjà lancé les hostilités avec un grand nombre de promotions sur les produits high-tech les plus recherchés.Né du rachat de Priceminister, le site de vente en ligne Rakuten prend de plus en plus de place dans l'e-commerce en France. Peu connu il y a encore quelques années, Rakuten a réussi son pari de s'imposer parmi les plus importants e-marchands dans l'Hexagone.Malgré une concurrence déjà bien en place, Rakuten arrive à sortir du lot, notamment avec une politique de prix très agressifs. Ainsi, il n'est pas rare de voir des produits moins chez Rakuten, notamment sur des références high-tech. Cette capacité à afficher des prix bas a permis à Rakuten de séduire de plus en plus d'internautes.Cerise sur le gâteau, Rakuten via son Club R permet de recevoir des Super Points après un achat sur le site. Ces Super Points sont ensuite utilisables sur un prochain achat pour faire fondre son prix. Un principe de "cashback" qui ne peut que séduire les internautes.En bref, Rakuten a de sérieux atouts à faire valoir et il n'est pas étonnant de retrouver cet e-commerçant en première ligne lors de cette Black Week.