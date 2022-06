Profitez des beaux jours et des soldes pour faire du sport avec le Xiaomi Mi Smart Band 6

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est le dernier né de chez Xiaomi et propose donc ce qui se fait de mieux en la matière. Et pour un produit vendu 38,18€ au lieu de 59,99€, il faut avouer que c'est impressionnant. Le Mi Smart Band 6 est un accessoire plutôt tourné vers les sportifs voulant suivre leur progrès et calories brûlées.

Relié à votre smartphone, il envoie les données au fur et à mesure qu'il les récupère afin que vous ayez une synthèse quotidienne de tout ce que vous avez fait. En plus de ça son petit écran tactile de 1,56" vous affiche des informations utiles comme l'heure, la date, la météo et les notifications de message.