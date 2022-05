Fête des Mères : 10 idées cadeaux high-tech en promo !

Deuxième produit de notre liste et autre tracker d'activité : cette fois il s'agit d'une montre connectée Huawei Watch Fit. Elle est à 79,99€ sur Amazon dans sa version rose et propose un design plus carrée avec son écran de 1,64" plus proche d'une montre classique.

Elle offre une autonomie de 10 jours avec 97 modes d'entraînement pour des fonctions similaires, à savoir : notification de messages et d'appels entrant et bien sûr surveillance de votre rythme cardiaque et de votre niveau de SPO².

Vous pouvez personnaliser l'écran avec plusieurs cadrans à télécharger et installer pour avoir une montre au poignet totalement personnalisée et qui vous ressemble.