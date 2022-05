Un prix rarement vu pour la manette Android Razer Kishi

Avec des titres de plus en plus complexes sur Android, comme PUBG, Warzone ou encore bien évidemment Fortnite, il faut savoir s'équiper en conséquence. Avec la Razer Kishi et pour des jeux comme ceux évoqués plus haut, vous allez clairement avoir un avantage sur les joueurs qui utilisent le mode tactile.

La Razer Kishi fonctionne avec l'alimentation du smartphone et peut donc faire baisser rapidement le niveau de batterie. Pas de panique, un port Lightning est disponible pour recharger la batterie pendant que vous jouez, sans altérer le confort.

En parlant de ce dernier, il a été très bien travaillé car la Razer Kishi offre un vrai plaisir à la manipulation. Ainsi vous allez pouvoir enchaîner les parties sans être gêné ou avoir mal. Et lorsque vous avez fini, vous retirez le smartphone, repliez la manette pour qu'elle ne prenne plus de place et vous la rangez. Fin de l'histoire.