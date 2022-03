Les excellents écouteurs sans fil Sony à un prix historiquement bas

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 brillent par leur autonomie. En effet, de base, celle-ci est de 8h par cycle de charge. Et le boîtier de charge vous octroie 16h de charge supplémentaire, soit deux cycles complets, pour un total de 24h. C'est énorme, surtout quand on sait que la réduction de bruit active consomme plus d'énergie qu'une écoute classique. Mais le constructeur a réussi à palier ce problème.

En utilisant l'app compagnon des écouteurs vous allez pouvoir les configurer, régler l'égaliseur ainsi que la puissance de la réduction de bruit active. Vous pourrez même paramétrer plusieurs profils en fonction des situations de la vie quotidienne et passer de l'un à l'autre d'un simple clic. Il y a également des commandes tactiles sur les écouteurs pour contrôler votre contenu.

Et bien sûr il est tout à fait possible de recevoir et passer des appels en mdoe main libre avec une qualité exceptionnelle. Vous allez non seulement bien entendre vos interlocuteurs, mais eux aussi grâce à la suppression des bruits parasites.