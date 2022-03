Le clavier gamer Logitech à -60% : une promo immanquable !

Le G213 Prodigy est conçu pour être 4 fois plus rapide qu'un modèle standard. Il est conçu avec des touches à dôme mécaniques et mesure 218 x 452 x 33 mm. Le rétroéclairage RVB se fait sur cinq zones du clavier et peut être paramétrer via le logiciel Logitech G Hub.

C'est également via cette interface que vous allez pouvoir paramétrer les touches de raccourci et les macros. Ainsi que mettre à jour le firmware du clavier si besoin. À noter qu'il est également équipé d'un repose-paume qui permet d'éviter la fatigue et les douleurs après plusieurs heures d'utilisation.

La frappe est silencieuse, la force d'actionnement est de 50g et la distance de déplacement de 4 mm. Les pieds sont réglables et permettent de gérer l'inclinaison. Et en plus de ça il résiste aux éclaboussures donc vous ne craignez plus rien en cas de malencontreux accident à base de liquide.