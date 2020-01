Economisez 45% sur le prix de cet aspirateur robot Neato D602 Connected en soldes Amazon

Le Neato D602 Connected en vente flash chez Amazon

Un aspirateur robot idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon qu'il est possible d'acheter en soldes le Neato Robotics D602 Connected. Vendu initialement à 729 euros, l'aspirateur robot voit son prix dégringoler à 399 euros ; soit 45% de remise immédiate de la part du géant de l'e-commerce. Cette offre promotionnelle prend fin ce soir à 23h59. Donc si vous voulez en profiter, vous savez ce qu'il vous reste à faire !Au vu du prix élevé du produit, sachez qu'Amazon vous donne la possibilité de payer l'aspirateur robot en 4 fois sans frais ; ce qui fait 4 mensualités de 100 euros chacune.Et à propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard du produit à domicile ou en point relais. Quant aux membres Prime d'Amazon, ils bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Cet aspirateur robot a notamment été conçu pour les propriétaires d'animaux domestiques.À l'inverse des aspirateurs robots ronds traditionnels, la forme en D unique du Neato D602 Connected trouve la poussière là où elle se cache : dans les angles et le long des murs.D'une puissance de 61 watts, l'aspirateur robot concerné dispose d'une capacité de 0,7 litre, mesure 33,6 x 31,9 x 10 cm, a un niveau sonore de 69 dB et pèse 3,4 kilos.Le nettoyage des sols peut être facilement planifié, contrôlé et arrêté par l'intermédiaire d'une application ou simplement par commande vocale avec les assistants Google Home ou Amazon Alexa. Grâce à son filtre ultra-performant, l'aspirateur robot assure un nettoyage plus complet de tous les types de sols mous et durs en éliminant la poussière fine, les spores, les acariens ou le pollen et surtout les poils d'animaux.