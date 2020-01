Soldes 2ème démarque : Apple MacBook Pro à un prix imbattable chez Amazon 🔥

Le MacBook Pro en soldes sur Amazon

Vitesse et fluidité

On ne présente plus les MacBook Pro de Apple, ordinateurs portables haut de gamme très performants. Le Mac Book Pro a un écran Retina 16 pouces réputé pour ses couleurs, son contraste. Il a un très bon processeur Core i7 et 16Go de RAM qui accompliront sans problème les tâches les plus exigeantes. La batterie 100 Wh longue durée peut permettre à l'ordinateur de fonctionner en autonomie pendant 11 heures. Enfin, il dispose d'un espace de stockage de 512Go plus que satisfaisant qui vous permet d'emmener votre travail partout.Le Macbook Pro est conçu particulièrement pour être fluide à utiliser: le clavier mince a une course de frappe de seulement 1mm, ce qui le rend extrêmement réactif. Il est équipé de la nouvelle Touch Bar qui offre l'accès à des raccourcis tactiles pour que les commandes les plus importantes (luminosité, volume etc) soient toujours au bout de nos doigts. Le deverouillage de l'ordinateur est lui aussi plus rapide grâce à la Touch ID située sur le clavier. Enfin, pour vous permettre de travailler plus rapidement, le pavé tactile Trackpad Force Touch contient une infinité de gestes dédiés qui vous permettent de naviguer entre les pages avec fluidité.Profitez vite des soldes Amazon et procurez vous le MacBook Pro au meilleur prix!