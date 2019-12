J-4 avant Noël : 9 idées de cadeaux livrés avant Noël chez Amazon et Cdiscount !

Toutes nos idées de cadeaux livrés avant Noël

Des cadeaux pour connecter votre maison

Des idées cadeaux pour petits et grands

Ne perdez pas de temps pour être livré avant le 25 décembre

Chaque année l'on se dit que l'on s'y prendra à l'avance pour boucler ses cadeaux de Noël...et chaque année l'on se retrouve moins d'une semaine avant les fêtes avec une partie des présents qui manque et le stress de devoir trouver dans les magasins bondés et en catastrophe le cadeau idéal, pas trop cher et qui fera plaisir à celui que le reçoit.Nous savons à quel point cette période de Noël peut être stressante et anxiogène et c'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous 9 offres exceptionnelles sur des produits high-tech de grande qualité et livrés avant le passage du Père Noël.Offrir un cadeau high-tech à l'un de vos proches, c'est l'assurance de lui faire plaisir mais également d'améliorer son quotidien. Encore faut-il trouver le bon produit, qui convienne à la fois à ses activités mais également à ses gouts. Nous avons pensé en premier lieu à des appareils conçus pour connecter votre maison et apporter une quantité tout simplement phénoménale de services à tous les membres de la famille.On pense tout d'abord à l'enceinte connectée Echo Dot de troisième génération. Amazon a conçu avec sa gamme Echo un ensemble d'appareils utilisant l'assistant virtuel Alexa. Le logiciel peut vous donner, selon l'heure de la journée, toutes les informations nécessaires comme la météo ou les dernières actualités, mais est connecté également à des centaines de services. Musique en streaming, informations locales ou encore la gestion de vos différents appareils domotiques, l'Echo Dot peut à peu près tout faire, et le tout d'une simple commande vocale.Votre proche est un amateur de musique ? Pas de problème, on a également des offres qui pourrait lui faire plaisir comme la paire d'écouteurs TaoTronics à seulement 28€. Ces écouteurs sont à connecter en Bluetooth, pour avoir le meilleur son possible dans ses oreilles sans être gêné par un fil disgracieux. Pour les puristes, le casque JVC permettra de recouvrir les oreilles et de profiter d'un son très équilibré sans entendre le bruit extérieur.Si votre parent ou votre cousin est un citadin pressé par le rythme de la vie dans les métropoles, une trottinette électrique sera son meilleur allié. Elle lui permettra de contourner les bouchons et les aléas de la circulation pour ne rater aucun rendez-vous, et le tout sans émission de gaz à effet de serre.Les appareils high-tech vous permettent également d'accéder à des catalogues de films et de séries absolument sans fond, pour des heures et des heures de visionnage et de divertissement. Le Fire Stick TV vous permet de transformer votre téléviseur ou votre moniteur en centre de divertissement et d'accéder à tous les services de streaming les plus populaires du moment comme Netflix ou encore Amazon Prime Video, le tout pour une bouchée de pain et sans fil qui traverse votre maison ou votre meuble TV.Un smartphone est également l'appareil idéal pour centraliser vos différentes offres de contenu. Nous avons retenu le Xiaomi Redmi 8, dans sa version contenant 64 Go de stockage interne. Le téléphone connu par le constructeur chinois est une somme de performances le tout dans un design très agréable à l'oeil et de grande qualité. Les matériaux nobles, les finitions très réussies. Le tout vous permet de jouer aux derniers jeux mobiles du moment, de communiquer toute la journée avec vos amis mais aussi de regarder films et séries en déplacement. Le cadeau de Noël idéal ? Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé.Pour les plus geeks de vos proches, nous avons également retenu des disques durs internes signés Samsung et PNY. Le stockage, c'est le grand problème des machines actuelles, souvent bien trop peu dotées en mémoire pour le nombre de données que nous téléchargeons toute la journée. Avec ces disques allant de 120 Go à 1 To de stockage, c'est un second souffle offert à un ordinateur portable ou de bureau, à la fois pour le travail ou pour les loisirs.Un Noël high-tech n'est pas réservé qu'aux adultes. Les enfants peuvent également profiter d'appareils spécialement pour eux comme Lunii, la fabrique à histoires, qui permet aux tout petits de créer leurs histoires et de choisir leur propre déroulé parmi des dizaines de récits à télécharger. L'appareil n'émet pas d'ondes et permettra de réunir petits et grands à l'heure du coucher, pour des aventures extraordinaire.Les sites de vente en ligne se mettent actuellement en quatre pour vous permettre de recevoir vos différents achats en temps et en heure pour le réveillon. Mais malheureusement, vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'idée de passer par les sites marchands à la dernière minute.Pas d'inquiétude, les plateformes ont pensé à tout. Si vous commandez dès maintenant vous serez assuré d'être livré dans les temps. Pour être sur de la date butoir, nous vous invitions à consulter les pages dédiées à la livraison de ces sites qui vous indiquent le jour et l'heure exacte auxquels vous serez certains d'être livrés directement chez vous.Et quel bonheur de faire vos dernières courses bien installés au fond de votre canapé, sans avoir à bouger de chez vous et à affronter les centres commerciaux bondés ! Vous n'avez qu'à penser à vos dernières courses alimentaires, préparer votre table de réveillon et terminer la décoration, les équipes des sites de e-commerce s'occupent de la liste du Père Noël. Vous n'aurez qu'à placer les cadeaux au pied du sapin en temps et en heure.N'attendez donc pas une seconde et profitez de ces offres exceptionnelles et à petit prix pour vos derniers achats de Noël et passez d'excellentes fêtes de fin d'année !