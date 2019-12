Idée cadeau de Noël : Casque Beats Solo3 collection Pop à 149€ au lieu de 299€ chez Amazon

Promotion sur le Beats Solo3 collection Pop chez Amazon

Toujours prêt à vous suivre

Une fois n'est pas coutume, c'est sur la plateforme française d'Amazon qu'il faudra se tourner afin de profiter d'une jolie remise de 50% sur l'achat du Beats Solo3 collection Pop. Affiché au prix de vente conseillé de 299,95 euros, le casque disponible dans un coloris Magenta/Rose est au tarif promotionnel de 149 euros.Au vu du prix du produit, Amazon propose de payer le casque en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 37,25 euros chacune.Les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Idéal pour les Apple addicts, le Solo3 de Beats est un casque qui va vous suivre partout. Lorsque vous allumez le casque à proximité de votre iPhone, il va se configurer en un instant et se connecter simultanément à votre Apple Watch, votre iPad et votre Mac.Ce casque Bluetooth rechargeable dispose d'une autonomie de 40 heures pour de longues sessions d'écoute. Grâce à la fonctionnalités Fast Fuel, 5 minutes de charge vous donnent droit à 3 heures d'écoute. Vous allez la possibilité de connecter votre Solo 3 avec une source audio Bluetooth et de profiter ainsi d'une liberté d'écoute dans un rayon de 10 mètres.Enfin, la télécommande intégrée aux écouteurs contrôlera les différents réglages que vous souhaitez effectuer et avec le microphone, vous prendrez vos appels en gardant les mains libres.