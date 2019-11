Black Friday Amazon : Microsoft Surface Pro 7 à 799€ au lieu de 1069€

25% de remise sur la Surface Pro 7 pour le Black Friday

Toutes les caractéristiques du PC Hybride de Microsoft

Une fois n'est pas coutume, c'est encore Amazon France qui propose une jolie promotion en cette période du Black Friday. Ainsi, les clients Amazon ont la possibilité d'acquérir la Surface Pro 7 en promotion. Affiché normalement à 1069 euros, le PC Hybride de Microsoft voit son prix chuter à 799 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 25%.Au vu du prix élevé du produit, Amazon permet de payer la Surface Pro 7 en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 199,75 euros chacune. Il est conseillé de vérifier vos capacités de remboursements avant de vous engager.Enfin, sachez que la livraison est gratuite à domicile et en point relais.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du PC Hybride de Microsoft.Disponible dans un coloris Platine, la Surface Pro 7 embarque un écran exceptionnel PixelSense de 12,3 pouces (avec une résolution de 2736 x 1824 pixels), un processeur Intel Core i5 3470, 8 Go de mémoire vive, un SSD de 128 Go et le système d'exploitation Windows 10 Famille.Côté connectique, on retrouve notamment un port USB 3.0. Le PC Hybride dispose d'une autonomie de 5 heures, mesure 20,1 x 29,2 x 0,8 cm et a un poids de 776 grammes.