Apple MacBook Air à 1129,99€ au lieu de 1249€

119 euros de remise immédiate pour le MacBook Air d'Apple

Ultrabook : les meilleurs ultra-portables à emmener partout Quel ordinateur ultraportable choisir pour travailler en voyageant ou voyager en travaillant ? Clubic vous propose une sélection de sept ordinateurs taillés sur mesure pour vos velléités nomades.

Notre comparatif des meilleurs ultrabook

MacBook Air 13 pouces avec écran Retina

Si vous le voulez bien, prenez donc la direction d'Amazon pour vous procurer en promotion le nouvel Apple MacBook Air à 1129,99 euros ; soit 119 euros de remise immédiate par rapport au prix initial suggéré par le site marchand.Concernant la livraison, celle-ci est bien sûr gratuite et il faut compter 2 à 3 jours pour réceptionner le MacBook Air d'Apple à votre domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du produit.Le MacBook Air de la marque à la pomme dispose d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec technologie IPS (résolution native de 2 560 x 1 600 pixels), d'un processeur Intel Core i5 bicoeur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz) avec 4 Mo de mémoire cache N3, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 617, d'une mémoire vive de 8 Go et d'un espace de stockage de 128 Go en SSD.Pour la connectique, on retrouvera deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de recharge, un DisplayPort, un Thunderbolt (jusqu'à 40 Gbit/s) et un port USB‑C 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s), le Wi‑Fi 802.11ac (compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n) et la technologie sans fil Bluetooth 4.2.Enfin, le MacBook Air d'Apple est livré avec un adaptateur secteur USB‑C 30 W et un câble de charge USB‑C de 2 mètres.