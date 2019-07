🔥 Les meilleurs bons plans audio de l'Amazon Prime Day

Bien équipé sans se ruiner

Notre sélection des meilleurs bons plans audio du Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesQue ce soit pour se plonger dans un bon film ou pour écouter vos morceaux préférés, le plaisir est bien plus grand lorsque l'on bénéficie d'un son clair et harmonieux. Avoir un bon équipement audio s'avère alors indispensable pour tous ceux qui aiment écouter un son de qualité. Cependant, tout le monde a pas forcément les moyens, ou simplement l'envie, de casser sa tirelire pour en profiter. Les soldes et les jours de promotions exceptionnelles sont alors le bon plan pour s'offrir des appareils de référence à des prix abordables, voire très abordables.Pour bénéficier des produits de cette sélection au meilleur prix, abonnez-vous sans engagement pour un mois gratuit à Amazon Prime . N'attendez pas trop longtemps si vous souhaitez y participer car le Prime Day se termine ce soir. Votre abonnement vous donnera accès à tous les services réservés aux clients privilégiés et donc également à la livraison accélérée. Vous pourrez profiter de la bibliothèque d'Amazon qui possède de nombreux films, séries et documentaires mais aussi un stock impressionnant de musique et de jeux. Vous aurez ainsi de quoi faire pour tester vos nouveaux produits audio ! Si, par la suite, vous ne souhaitez pas prolonger votre accès en payant le forfait Prime, n'oubliez pas de vous retirer de l'offre avant que le mois d'essai ne se termine.On commence cette sélection resserrée des plus belles offres de l'audio avec laactuellement à 160,55 euros, au lieu de 217 euros auparavant. Cette barre de son unique qui fait 54,8 cm de longueur pour 1,69 kg offre une expérience d'écoute qui n'est pas comparable avec celle d'un simple téléviseur. Le mode dialogue met finement en valeur les échanges oraux entre les protagonistes, pour une écoute des plus agréables. L'enceinte à le gros avantage d'être multitâche. Vous pourrez en effet utiliser votre Bose pour écouter de la musique en la connectant en bluetooth avec n'importe lequel de vos appareils. Elle est livrée avec sa télécommande universelle et son câble audio qui prend en charge plusieurs sorties.Notre deuxième produit est une enceinte qu'on ne se lasse pas de présenter chez Clubic, tant elle comporte d'avantages et notamment en terme de portabilité. Vous avez deviné ? C'est bien sûr. Elle est en ce moment à 111,22 euros seulement au lieu de 139 euros. Un prix vraiment attractif pour cet appareil à saisir dans la main et à transporter partout. Antichoc et réagissant très bien à l'humidité, elle se joindra à vous pour un pique-nique en musique ou pour égayer une soirée piscine qui s'éternise. Avec ses 15 heures d'autonomie, elle ne vous lâchera pas. Nul besoin de rester l'oreille collée à la l'enceinte, l'Ultimate Ears diffuse un son à 360° degrés pour une qualité sonore particulièrement homogène et sa portée bluetooth va jusqu'à 30 mètres.On passe à présent à l'écoute individuelle pour continuer notre sélection des meilleures affaires au rayon audio du Prime Day et on commence avec un appareil haut de gamme, leà 294,99 euros au lieu de 380 euros. Une baisse de prix de 22% pour ce modèle élégant et très bien conçu. Sa technologie de réduction du bruit est largement en tête du marché pour vous proposer une écoute totalement immersive. Son mode de charge rapide est réellement impressionnant avec ses 15 petites minutes de temps de charge pour 8 heures d'écoute. Lorsque la batterie est chargé à son maximum, l'utilisation dure jusqu'à 30 heures avec le mode de réduction de bruit activé. Un casque très confortable qui réunit toutes les qualités attendues par ceux qui souhaitent acheter l'excellence.On termine notre sélection par un deuxième casque audio, plus accessible que le premier mais néanmoins tout à fait convaincant. C'est en effet une offre d'un très bon rapport qualité/prix, puisque leest descendu à 99,99 euros au lieu de 199 euros. Moins de 100 euros donc pour une écoute sans fil en bluetooth pendant 19 heures. Si la réduction de bruit n'est pas aussi performante que pour le Sony, le Sennheiser réduit néanmoins de manière très satisfaisante les sons alentours qui peuvent venir perturber l'écoute. Le casque dispose également d'un microphone intégré et de commandes sur l'écouteur pour vous permettre de prendre vos appels facilement.Ne tardez plus pour profiter de ces offres, le Prime Day se termine dans quelques heures et le stock de toutes ces pépites de l'audio est limité. Pour être informé des meilleures promotions, restez bien connecté à la section Bons Plans de Clubic qui traque sans relâche les meilleures affaires de l'événement annuel d'Amazon.