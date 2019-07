🔥 Prime Day : Samsung disque dur externe SSD portable T5 (1 To) en promo

Une grosse capacité pour un prix sacrifié

Un appareil sécurisé

Le disque dur externe SSD portable T5 de chez Samsung peut conserver vos données jusqu'à 1 To, autant dire qu'il y a vraiment de quoi faire avant de saturer son espace de stockage. Il dispose d'une mémoire Flash qui utilise la technologie Samsung V-NAND pour une efficacité qui défie la concurrence. Sa vitesse de transfert, point fort du SSD, monte jusqu'à 540 Mo/s. Il est ainsi presque 5 fois plus rapide qu'un disque dur classique.Déjà soldé auparavant, le SSD externe T5 n'avait jamais atteint un prix aussi attractif qu'en ce moment sur Amazon. Si vous cherchiez un disque dur rapide et puissant, le Samsung portable est un achat sûr. Cependant si vous êtes intéressé, ne tardez pas à mettre dans votre cabas virtuel le petit objet avant de voir son stock se vider. Les offres du Prime Day sont en effet proposées dans une quantité limitée.Le SSD T5 de Samsung est un petit format, compact et tout en légèreté, avec ses 51 grammes sur la balance. Vous pourrez amener tous vos fichiers partout sans avoir l'impression de transporter votre maison entière. Pour la sécurité de votre contenu personnel, l'appareil a mis en place le système de cryptage matériel AES 256 bits qui vous permet de définir un mot de passe personnalisé.L'appareil est très compatible, vous pourrez le connecter à quantité de périphériques, des PC bien sûr, en passant par les Mac mais aussi les smartphones. Il est livré avec son câble USB Type-C vers A. Samsung a prévu un logiciel spécifique qui fonctionne sous Windows 7, Mac OS X 10.9, Android 4.4 ou une version ultérieure. La garantie fonctionne pendant trois ans.Si vous n'êtes pas abonné Prime mais que le SSD vous plaît, vous pouvez tout de même profiter des prix dégressifs du Prime Day en vous abonnant gratuitement au service pour un mois d'essai sans engagement.