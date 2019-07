🔥 Prime Day : Microsoft Surface Pro 6 à prix choc !

Surface Pro 6 : le meilleur de Microsoft à prix sacrifié

Une tablette hybride taillée pour la productivité

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour le Prime Day, Amazon massacre le prix de la. La version avec processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage passe ainsi àau lieu de 1 069€. Jamais son prix n'était descendu aussi bas !En investissant dans l'abonnement Prime - avec 30 jours gratuits - vous bénéficierez en plus de la livraison rapide gratuite. En moins de 48h, votre nouvelle tablette 2-en-1 vous sera ainsi livrée en main propre. Inutile de dire que cette promo vaut largement le coup !La Surface Pro 6 est la machine rêvée de tout travailleur en mobilité. Légère et robuste grâce à son châssis en magnésium haut de gamme, elle est aussi très endurante. Pour sa sixième génération de Surface Pro, Microsoft a largement amélioré l'autonomie de sa tablette qui peut maintenant tenir une grosse journée sans vous lâcher en route.Mais tout ceci ne serait rien sans une puissance suffisante. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté : la Surface Pro 6 adopte la dernière génération de processeurs Intel Core i5 et i7 avec 8 ou 16 Go de RAM selon les modèles. Que vous naviguiez sur Internet, que vous soyez un créatif ou que vous vouliez regarder des vidéos, la tablette sous Windows 10 saura vous satisfaire.Grâce au Prime Day, la Surface Pro 6 devient plus abordable que jamais. Notez toutefois que le clavier Type Cover n'est pas inclus. Il n'est cependant pas nécessaire pour profiter des excellentes capacités de cette tablette 2-en-1 haut de gamme.