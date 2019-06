⚡ Vente flash Amazon : notre sélection de hub USB à prix cassé !

Pour tout regrouper

Découvrez nos 3 hub USB en promotion

Nous sommes donc allés sur Amazon afin de dénicher ces hub USB. Avant de commencer, nous avons une petite précision à apporter. En effet, pour bénéficier des tarifs les plus bas sur ces articles, vous devrez impérativement cocher la case "coupon" présente sur la page de chaque produit. La réduction sera appliquée au moment de valider votre panier.Ainsi, les hub USB sont bien pratiques si vous devez connecter plusieurs appareils simultanément. Ils peuvent non seulement accueillir plusieurs ports USB, mais aussi des HDMI voire même des interfaces pour lire une carte micro SD. Vous pourrez donc relier un maximum de périphériques à votre ordinateur sans le moindre souci. Maintenant, passons succinctement sur les spécificités de chaque exemplaire de cette sélection.Débutons avec le. Pour ce dernier, les exemplaires sont très limités alors vous devrez faire vite. Il comprend pas moins de 8 ports, dont 1 USB C femelle PD, 1 HDMI 4K, 3 USB 3.0, 1 lecteur de carte SD, 1 lecteur de carte micro SD et 1 RJ45 1Gbps. Avec son design spécial en forme d'arc, il protégera vos fils. Vous pourrez donc relier votre ordinateur à un projecteur 4K pour bénéficier d'un écran plus grand.Poursuivons avec le. Il embarque 4 ports dont un HDMI 4K qui vous permettra de bénéficier d'une résolution de 3840 x 2160 30Hz sur un écran compatible ou bien en full HD sur votre téléviseur. Deux ports USB 3.0 répondent aussi à l'appel et ils affichent une vitesse maximale de 5 Gbps pour le transfert des données. Vous pouvez connecter ce hub à n'importe quel appareil avec un port USB C, ainsi qu'à tous les Macbook ou même à un Huawei Mate 10 pro. La garantie est valable pendant deux ans.Enfin, nous allons conclure cette sélection avec le. Il vous permettra de bénéficier de 3 ports USB 3.0 supplémentaires ainsi que d'un lecteur de carte SD, un port HDMI et port de charge USB Type-C. Vous pourrez donc réaliser plusieurs tâches en même temps comme transférer des données et recharger votre ordinateur. Le port HDMI vous fera profiter d'un flux vidéo 4K ou full HD. Les cartes SD sont compatibles jusqu'à 2 To de capacité de stockage. Une fois encore, la vitesse de transfert via USB 3.0 est de 5 Gbps.Il ne vous reste plus qu'à choisir !