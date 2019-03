🔥 Bon Plan : HooToo Hub USB C avec Charge PD Type C 100W à 32,24€ au lieu de 42,99€

Le hub à tout faire

Too ça ?!

Si les connectiques de votre ordinateur ne répondent pas à vos exigences, alors ce petit périphérique est fait pour vous. Ce dernier peut se brancher à tous les appareils équipés en USB Type-C et leur permet de profiter d'un port Ethernet supplémentaire, d'une sortie de recharge Type-C, d'un port HDMI et de trois ports USB 3.0. Ainsi, pensez à vérifier si votre ordinateur ou votre tablette possède bien une entrée USB Type-C (ce n'est pas le cas des anciens modèles comme le MacBook Air 2015 ou le HP Pavillon X2 par exemple) avant de passer à la caisse.Ainsi, via le port Ethernet, vous pourrez profiter d'une connexion internet filaire très stable jusqu'à 1 Gbps. Autre fonctionnalité intéressante, vous aurez la possibilité de copier ou d'étendre un écran grâce au port HDMI. De cette manière, vous pourrez apprécier une résolution 4K ou Full HD. Pour finir, grâce aux ports USB, il est possible de connecter un disque dur, un clavier, une souris et bien d'autres appareils.La livraison est gratuite en France métropolitaine. Pour profiter des 25% de réduction, entrez le code suivant au moment de valider votre commande :